Ang StablR Euro (EURR) ay isang stablecoin na naka-back sa Euro, naka-peg sa halaga ng Euro, at maaaring i-redeem sa 1:1 na ratio. Ang stablecoin ay may collateral na fiat at mga short-term na government bonds. Ang pangunahing layunin ng StablR Euro (EURR) ay magbigay ng digital na alternatibo sa tradisyonal na anyo ng pera na mas episyente, ligtas, at madaling ma-access. Maaaring gamitin ang StablR Euro (EURR) bilang medium of exchange, store of value, at unit of account. Ilan sa mga pangunahing gamit ng StablR Euro (EURR) ay ang pagpapabilis at pagbawas ng gastos sa mga bayad, pagtulong sa internasyonal na kalakalan at pamumuhunan, at pagbibigay-daan sa mas flexible at matatag na sistemang pinansyal.

Pangalan ng CryptoEURR

RanggoNo.888

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)57.23%

Circulation Supply11,883,541.95

Max Supply0

Kabuuang Supply11,883,541.95

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1.4634306829935808,2025-02-16

Pinakamababang Presyo1.0191650915551662,2025-01-13

Pampublikong BlockchainETH

