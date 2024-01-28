FAR

$FAR is the powerhouse ecosystem token of FAR Labs, driving FAR AI - a decentralized AI compute network that runs open-source language models faster and cheaper than traditional cloud solutions, along with the entire suite of decentralized AI products within the ecosystem. $FAR unlocks high-performance inference, fuels network participation, and scales a global GPU/CPU compute grid. As the core utility asset of FAR Labs, the token connects users, node operators and builders within a rapidly expanding, high-demand AI economy.

Pangalan ng CryptoFAR

RanggoNo.1297

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.01%

Circulation Supply4,068,530,000

Max Supply5,000,000,000

Kabuuang Supply5,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.8137%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.2153864988569902,2024-01-28

Pinakamababang Presyo0.000153115112753545,2025-08-03

Pampublikong BlockchainBSC

Panimula$FAR is the powerhouse ecosystem token of FAR Labs, driving FAR AI - a decentralized AI compute network that runs open-source language models faster and cheaper than traditional cloud solutions, along with the entire suite of decentralized AI products within the ecosystem. $FAR unlocks high-performance inference, fuels network participation, and scales a global GPU/CPU compute grid. As the core utility asset of FAR Labs, the token connects users, node operators and builders within a rapidly expanding, high-demand AI economy.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
FAR/USDT
Farcana
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (FAR)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
FAR/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (FAR)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...