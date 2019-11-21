FCT2

FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform.

Pangalan ng CryptoFCT2

RanggoNo.875

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.16%

Circulation Supply1,100,630,154.878041

Max Supply0

Kabuuang Supply1,116,119,887.592451

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High133.444099809,2019-11-21

Pinakamababang Presyo0.011186662602018541,2025-12-19

Pampublikong BlockchainFCT

FirmaChain
