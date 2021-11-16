FLX

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Pangalan ng CryptoFLX

RanggoNo.2519

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply193,796

Max Supply1,000,000

Kabuuang Supply999,715

Rate ng Sirkulasyon0.1937%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High2694.400487426686,2021-11-16

Pinakamababang Presyo1.0555983143252563,2025-11-22

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Flex Ungovernance
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (FLX)
--
24h na Halaga (USDT)
--
