FLY

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Pangalan ng CryptoFLY

RanggoNo.2642

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.56%

Circulation Supply13,116,912.15535189

Max Supply137,500,000

Kabuuang Supply98,834,712.32103623

Rate ng Sirkulasyon0.0953%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.7383235519984418,2025-06-06

Pinakamababang Presyo0.014031215641605489,2025-12-01

Pampublikong BlockchainSONIC

PanimulaFly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
