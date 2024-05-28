FLZ

Bilang pangunahing puwersa sa larangan ng Web2-Web3 na aliwan, pinagsasama ng Fellaz ang tradisyunal na media, blockchain, at AI upang bigyang kapangyarihan ang mas nakaka-engganyong karanasan para sa mga tagahanga at buksan ang potensyal ng mga creator sa buong mundo.

Pangalan ng CryptoFLZ

RanggoNo.247

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.97%

Circulation Supply471,874,940

Max Supply2,000,000,000

Kabuuang Supply2,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.2359%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High7.031902618598005,2024-05-28

Pinakamababang Presyo0.08700985391066055,2025-08-30

Pampublikong BlockchainETH

Bilang pangunahing puwersa sa larangan ng Web2-Web3 na aliwan, pinagsasama ng Fellaz ang tradisyunal na media, blockchain, at AI upang bigyang kapangyarihan ang mas nakaka-engganyong karanasan para sa mga tagahanga at buksan ang potensyal ng mga creator sa buong mundo.

Sektor

Social Media

