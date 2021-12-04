FRTS

The Fruits Eco-Blockchain Project uses a PoC (Proof-of-Capacity) algorithm to create an eco-friendly and sustainable economy that is open to everyone. It performs a sustainable economic cycle with extremely low power consumption, high security, and no transaction fees. Our economic cycle created by such PoC provides a unique blockchain economy that aims to revitalize global charity.

Pangalan ng CryptoFRTS

RanggoNo.2866

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply21,066,845,546.9

Max Supply0

Kabuuang Supply100,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High2.410797738292488,2021-12-04

Pinakamababang Presyo0.000000038078397116,2024-05-08

Pampublikong BlockchainFRTS

PanimulaThe Fruits Eco-Blockchain Project uses a PoC (Proof-of-Capacity) algorithm to create an eco-friendly and sustainable economy that is open to everyone. It performs a sustainable economic cycle with extremely low power consumption, high security, and no transaction fees. Our economic cycle created by such PoC provides a unique blockchain economy that aims to revitalize global charity.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
FRTS/USDT
Fruits
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (FRTS)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
FRTS/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (FRTS)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...