Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.

Pangalan ng CryptoFTR

RanggoNo.2145

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,00%

Circulation Supply908 262 718,192761

Max Supply2 500 000 000

Kabuuang Supply2 500 000 000

Rate ng Sirkulasyon0.3633%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1.5078357820474433,2024-07-29

Pinakamababang Presyo0.000656762608584195,2025-11-07

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Fautor
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (FTR)
--
24h na Halaga (USDT)
--
