GHUB

The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.

Pangalan ng CryptoGHUB

RanggoNo.1976

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,17%

Circulation Supply121.018.321

Max Supply1.200.000.000

Kabuuang Supply1.200.000.000

Rate ng Sirkulasyon0.1008%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.43901544785408864,2022-10-29

Pinakamababang Presyo0.009377607068269816,2025-12-26

Pampublikong BlockchainKLAY

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
