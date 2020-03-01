HIVE

Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.

Pangalan ng CryptoHIVE

RanggoNo.424

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.39%

Circulation Supply509,394,005.576

Max Supply

Kabuuang Supply509,394,005.576

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2020-03-01 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High3.418294589422955,2021-11-26

Pinakamababang Presyo0.0779675247367639,2025-10-10

Pampublikong BlockchainHIVE

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
