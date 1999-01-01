HOLO

Ang Holoworld AI ay isang desentralisadong sentro ng aplikasyon na idinisenyo para sa mga artificial intelligence (AI) agent, aplikasyon, at digital intellectual property (IP). Sa pinakapundasyon nito, ang Holoworld AI ay gumagana bilang isang app store para sa mga AI-native na aplikasyon. Kabilang sa mga aplikasyong ito ang mga autonomous agent, generative media tool, at interactive content system. Sa pamamagitan ng pagsasama ng blockchain-based na pagkakakilanlan, pagmamay-ari, at settlement layer sa mga AI-driven na utility, binibigyang-daan ng plataporma ang mga creator na bumuo at magbahagi ng mga digital na produkto na maaaring gumana nang mag-isa o makipag-ugnayan sa isa’t isa. Nilalayon ng disenyong ito na pababain ang mga hadlang para sa AI deployment sa pamamagitan ng pagbibigay ng discoverability, monetization, at interoperability sa iisang ecosystem.

Pangalan ng CryptoHOLO

RanggoNo.

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply2,048,000,000

Kabuuang Supply2,048,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainBSC

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
HOLO/USDC
Holoworld AI
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (HOLO)
--
24h na Halaga (USDC)
--
