Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Pangalan ng CryptoHOSKY

RanggoNo.1383

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply227,999,999,999,931

Max Supply1,000,000,000,000,001

Kabuuang Supply1,000,000,000,000,001

Rate ng Sirkulasyon0.2279%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.000000469432894668,2024-06-14

Pinakamababang Presyo0.000000004215354442,2024-08-06

Pampublikong BlockchainADA

