HWAVE

Ang Hyperwave ay bumubuo ng House of Payments — isang desentralisadong FX at imprastrakturang layer para sa mga pagbabayad na idinisenyo para sa ekonomiyang gumagamit ng stablecoin. Pinapagana ng mga pamilihang HIP-3 sa Hyperliquid, nagbibigay-daan ito sa 24/7 na transparent na FX settlement sa pagitan ng mga stablecoin habang inaalis ang mga nakatagong 1–3% na bayarin sa conversion na sinisingil ng mga tradisyunal na network tulad ng Visa at Mastercard.

Pangalan ng CryptoHWAVE

RanggoNo.

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply0

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainHYPEREVM

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

