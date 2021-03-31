ILV

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Pangalan ng CryptoILV

RanggoNo.487

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)145,91%

Circulation Supply6 797 156,38312634

Max Supply0

Kabuuang Supply9 149 115,34711134

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2021-03-31 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High2868.94660798,2021-05-29

Pinakamababang Presyo5.3667047956124385,2025-12-18

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
