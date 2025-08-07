IN

Ang INFINIT ay isang AI-powered na DeFi intelligence protocol na nagbibigay-daan sa sinuman na matuklasan, masuri, at maisakatuparan ang mga DeFi na oportunidad sa pamamagitan ng mga intelligent agent at natural language interface. Sa pinakapuso nito, pinapagana ng INFINIT ang Agentic DeFi Economy — isang desentralisado, agent-based na imprastruktura kung saan maaaring lumikha at pagkakitaan ng mga KOL at mga eksperto sa DeFi ang kanilang mga estratehiya kasama ang kanilang mga komunidad, habang ang mga user naman ay maaaring magkaroon ng access at maisagawa ang mga multi-step na estratehiya sa DeFi gamit lamang ang isang pag-click. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga AI agent, isang prompt-based na interface, at one-click DeFi execution sa isang plataporma, pinapasimple at pinapantay ng INFINIT ang akses sa DeFi para sa lahat.

Pangalan ng CryptoIN

RanggoNo.744

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)2.01%

Circulation Supply278,805,555

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.2788%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.330328543984695,2025-10-10

Pinakamababang Presyo0.053529767930225576,2025-08-07

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
IN/USDT
INFINIT
IN/USDT
