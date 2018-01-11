IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

Pangalan ng CryptoIOST

RanggoNo.395

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,04%

Circulation Supply30 182 943 555

Max Supply90 000 000 000

Kabuuang Supply47 236 278 495

Rate ng Sirkulasyon0.3353%

Petsa ng Pag-isyu2018-01-11 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0,01 USDT

All-Time High0.13649600744247437,2018-01-24

Pinakamababang Presyo0.001427659772742396,2025-12-18

Pampublikong BlockchainIOST

PanimulaThe IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

