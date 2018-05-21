IOTX

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

Pangalan ng CryptoIOTX

RanggoNo.325

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.04%

Circulation Supply9,441,368,979

Max Supply10,000,000,000

Kabuuang Supply9,441,368,983

Rate ng Sirkulasyon0.9441%

Petsa ng Pag-isyu2018-05-21 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0.007 USDT

All-Time High0.2610923318933593,2021-11-13

Pinakamababang Presyo0.001215980583557388,2025-10-10

Pampublikong BlockchainIOTX

Sektor

Social Media

Buod ng 2025
