IP

Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.

Pangalan ng CryptoIP

RanggoNo.74

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0002%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)54.64%

Circulation Supply340,730,691

Max Supply

Kabuuang Supply1,021,209,861

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High14.891916247145002,2025-09-21

Pinakamababang Presyo1,2025-02-13

Pampublikong BlockchainSTORY

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

IP/USDC
Story
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (IP)
--
24h na Halaga (USDC)
--
Impormasyon
