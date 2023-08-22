KARAT

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

Pangalan ng CryptoKARAT

RanggoNo.2963

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply255,538,596

Max Supply2,000,000,000

Kabuuang Supply1,997,249,433

Rate ng Sirkulasyon0.1277%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.05802041506845649,2023-08-22

Pinakamababang Presyo0.000463150077110209,2024-09-22

Pampublikong BlockchainZKSYNCERA

Sektor

Social Media

KARAT/USDT
KaratDAO
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (KARAT)
--
24h na Halaga (USDT)
--
