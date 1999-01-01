KARMA

Isang digital na currency na may puso - ibinabalik kung saan ito pinakamahalaga. Sa isang mundo kung saan ang pag-unlad ng teknolohiya ay dapat sumabay sa panlipunang responsibilidad, nilikha ang $KARMA na may simple ngunit makapangyarihang pananaw: Nilalayon ng $KARMA na maging isang matatag, transparent, at napapanatiling tulay sa pagitan ng pagbabago ng crypto at tunay na pangangailangan ng tao. Naniniwala kami na ang tunay na halaga ay hindi lamang nilikha sa mga merkado, ngunit sa buhay ng mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit binuo ang $KARMA upang ibalik kung saan ito kinakailangan at kung saan ito gumagawa ng tunay na pagkakaiba.

Pangalan ng CryptoKARMA

RanggoNo.

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply0

Kabuuang Supply999 988 284

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainSOL

PanimulaIsang digital na currency na may puso - ibinabalik kung saan ito pinakamahalaga. Sa isang mundo kung saan ang pag-unlad ng teknolohiya ay dapat sumabay sa panlipunang responsibilidad, nilikha ang $KARMA na may simple ngunit makapangyarihang pananaw: Nilalayon ng $KARMA na maging isang matatag, transparent, at napapanatiling tulay sa pagitan ng pagbabago ng crypto at tunay na pangangailangan ng tao. Naniniwala kami na ang tunay na halaga ay hindi lamang nilikha sa mga merkado, ngunit sa buhay ng mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit binuo ang $KARMA upang ibalik kung saan ito kinakailangan at kung saan ito gumagawa ng tunay na pagkakaiba.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
KARMA/USDT
Karma Coin
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (KARMA)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
KARMA/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (KARMA)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...