Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

Pangalan ng CryptoKAR

RanggoNo.1989

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.06%

Circulation Supply116,666,660

Max Supply0

Kabuuang Supply160,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2021-07-21 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High13.1813767070817,2021-09-16

Pinakamababang Presyo0,2021-07-20

Pampublikong BlockchainKAR

PanimulaKarura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

KARURA
