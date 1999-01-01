KGEN

Ang Kratos Gamer Network (KGeN) ay isang desentralisado, pandaigdigang gaming network na binuo para bigyang kapangyarihan ang susunod na henerasyon ng mga manlalaro - simula sa mga umuusbong na merkado sa Global South. Sa kaibuturan nito, nag-aalok ang KGeN ng isang desentralisadong layer ng data para sa mga manlalaro at publisher, gamit ang isang transparent na on-chain na reputation engine na tinatawag na Proof of Gamer (PoG). Tinitiyak ng teknolohiyang ito na ang pagkakakilanlan, mga nagawa, at mga koneksyon sa komunidad ng bawat manlalaro ay mananatiling tunay at mave-verify.

Pangalan ng CryptoKGEN

RanggoNo.

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply0

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainBSC

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
KGEN/USDT
KGEN
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (KGEN)
--
24h na Halaga (USDT)
--
