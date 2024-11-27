KIMA

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

KIMA

RanggoNo.1673

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.42%

Circulation Supply65,882,836.43714095

Max Supply210,000,000

Kabuuang Supply210,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.3137%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1.095506932178614,2024-11-27

Pinakamababang Presyo0.01931024079429384,2025-12-17

Pampublikong BlockchainARB

Sektor

Social Media

Buod ng 2025
