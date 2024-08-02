KINIC

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

Pangalan ng CryptoKINIC

RanggoNo.1790

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)2.91%

Circulation Supply2,868,620

Max Supply10,000,000

Kabuuang Supply6,077,113

Rate ng Sirkulasyon0.2868%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High3.020029976139885,2024-08-02

Pinakamababang Presyo0.48633364337968216,2025-04-07

Pampublikong BlockchainKINIC

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

