Koinos is a monolithic general purpose blockchain built on a micro service architecture. Koinos smart contracts run on a third-party web assembly virtual machine and are currently targetable by multiple source languages. Koinos uses a novel consensus algorithm called, "Proof of Burn" that combines the energy efficiency of Proof of Stake with the simplicity and economics of Proof of Work along with a fee-less resource system called, "Mana", that lowers barriers to entry into crypto currency.

Pangalan ng CryptoKOIN

RanggoNo.2054

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.01%

Circulation Supply83,257,338

Max Supply0

Kabuuang Supply83,257,338

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High13.931475650276944,2022-10-25

Pinakamababang Presyo0,2021-11-16

Pampublikong BlockchainKOINOS

PanimulaKoinos is a monolithic general purpose blockchain built on a micro service architecture. Koinos smart contracts run on a third-party web assembly virtual machine and are currently targetable by multiple source languages. Koinos uses a novel consensus algorithm called, "Proof of Burn" that combines the energy efficiency of Proof of Stake with the simplicity and economics of Proof of Work along with a fee-less resource system called, "Mana", that lowers barriers to entry into crypto currency.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

KOIN/USDT
Koinos
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (KOIN)
--
24h na Halaga (USDT)
--
