LFT

Ang Lifeform ay isang unibersal na Decentralized Identifier solution provider na isinasama ang lahat ng web3 major chain kabilang ang Bitcoin, Ethereum, Solana, atbp, at ginagawang mas madali para sa mass adoption para sa susunod na Bilyong user sa Web3. Ang Lifeform ay mayroon nang mahigit 3 milyong user, ang Lifeform ay patuloy na lalago, na magbibigay-daan sa mas maraming user at kumpanya na sumali sa Lifeform ecosystem at makaranas ng mga makabago at pinagsama-samang serbisyong batay sa blockchain.

Pangalan ng CryptoLFT

RanggoNo.4645

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply0

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.5833313380234302,2024-05-30

Pinakamababang Presyo0.005437372504690078,2025-08-28

Pampublikong BlockchainBSC

Sektor

Social Media

Buod ng 2025

