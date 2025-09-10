LINEA

Ang Linea ay ang Layer 2 na binuo mula sa mga unang prinsipyo upang palakasin ang Ethereum at ang buong ekonomiya ng ETH. Ang bawat aspeto ng disenyo nito—mula sa produktibong ETH burn mechanics nito, at capital efficient native yield, hanggang sa pinagbabatayan nitong Ethereum-equivalent zk tech—ay nagpapalaki sa halaga at utility ng Ethereum Mainnet. Ang lahat ng ito ay sinusuportahan ng pinakamalaking ecosystem fund sa espasyo, na pinamamahalaan ng mga pinakapinagkakatiwalaang tagabuo ng Ethereum. Sa imprastraktura sa antas ng institusyonal, at malalim na pagsasama sa buong DeFi, ang Linea ay ang pinakamahusay na chain para sa ETH capital, kung saan ang bawat transaksyon at bawat block ay nagpapalakas sa Ethereum.

Pangalan ng CryptoLINEA

RanggoNo.251

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0001%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.14%

Circulation Supply15,482,147,850

Max Supply72,009,990,000

Kabuuang Supply72,009,990,000

Rate ng Sirkulasyon0.215%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.04657278430753583,2025-09-10

Pinakamababang Presyo0.005926820554907513,2025-12-18

Pampublikong BlockchainLINEA

PanimulaAng Linea ay ang Layer 2 na binuo mula sa mga unang prinsipyo upang palakasin ang Ethereum at ang buong ekonomiya ng ETH. Ang bawat aspeto ng disenyo nito—mula sa produktibong ETH burn mechanics nito, at capital efficient native yield, hanggang sa pinagbabatayan nitong Ethereum-equivalent zk tech—ay nagpapalaki sa halaga at utility ng Ethereum Mainnet. Ang lahat ng ito ay sinusuportahan ng pinakamalaking ecosystem fund sa espasyo, na pinamamahalaan ng mga pinakapinagkakatiwalaang tagabuo ng Ethereum. Sa imprastraktura sa antas ng institusyonal, at malalim na pagsasama sa buong DeFi, ang Linea ay ang pinakamahusay na chain para sa ETH capital, kung saan ang bawat transaksyon at bawat block ay nagpapalakas sa Ethereum.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
LINEA/USDC
LINEA
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (LINEA)
--
24h na Halaga (USDC)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
LINEA/USDC
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (LINEA)
--
24h na Halaga (USDC)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...