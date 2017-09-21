LINK

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

Pangalan ng CryptoLINK

RanggoNo.12

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0031%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)26.75%

Circulation Supply657,099,970.4527867

Max Supply0

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2017-09-21 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0.0914 USDT

All-Time High52.87608912,2021-05-10

Pinakamababang Presyo0.1262969970703125,2017-09-23

Pampublikong BlockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
LINK/ETH
Chainlink
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (LINK)
--
24h na Halaga (ETH)
--
