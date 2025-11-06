LONG

Ang pangunahing produkto ng Belong, ang CheckIn, ay gumagana bilang isang performance-based affiliate network kung saan nagkakaugnay ang mga venue at bisita sa pamamagitan ng beripikadong rekomendasyon mula sa komunidad. Gumagamit ang plataporma ng multi-verification system na pinagsasama ang QR codes, NFC technology, at geo-location upang kumpirmahin ang aktuwal na presensya ng mga bisita sa venue. Sa pamamagitan ng smart contracts, awtomatikong kinakalkula at ipinapamahagi ang mga gantimpala kapag ang isang na-refer na bisita ay gumawa ng pagbili, na tinitiyak na ang mga venue ay nagbabayad lamang para sa mga napatunayang bisitang nagdulot ng kita.

Pangalan ng CryptoLONG

RanggoNo.2652

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.90%

Circulation Supply70,966,666

Max Supply750,000,000

Kabuuang Supply750,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.0946%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.16054124197194466,2025-11-06

Pinakamababang Presyo0.002353255461294387,2025-12-11

Pampublikong BlockchainBSC

PanimulaAng pangunahing produkto ng Belong, ang CheckIn, ay gumagana bilang isang performance-based affiliate network kung saan nagkakaugnay ang mga venue at bisita sa pamamagitan ng beripikadong rekomendasyon mula sa komunidad. Gumagamit ang plataporma ng multi-verification system na pinagsasama ang QR codes, NFC technology, at geo-location upang kumpirmahin ang aktuwal na presensya ng mga bisita sa venue. Sa pamamagitan ng smart contracts, awtomatikong kinakalkula at ipinapamahagi ang mga gantimpala kapag ang isang na-refer na bisita ay gumawa ng pagbili, na tinitiyak na ang mga venue ay nagbabayad lamang para sa mga napatunayang bisitang nagdulot ng kita.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
LONG/USDT
Belong
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (LONG)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
LONG/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (LONG)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...