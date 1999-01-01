LUNARBITS

Ang Lunarbits ay inilunsad sa SpaceX Falcon 9 sa pamamagitan ng isang pribadong payload (Lunaprise Mission) na inorganisa ng mga tagapagtatag ng Lunarbits sa Space Blue, at ngayon ang kanilang “twins” ay nakaukit bilang bitcoin ordinal runes token reward para sa Space Blue artist ecosystem. Kabilang dito ang mga artist mula kina Justin Timberlake, mga KPop star, Taylor Swift, mga propesyonal na atleta, at 222 content projects na umaabot sa mahigit 2.5 bilyong tagahanga sa buong mundo. Ang lahat ng kanilang memorabilia at musika ay naka-archive na ngayon sa kauna-unahang museo sa buwan at imo-monetize para sa mga kolektor at tagahanga sa buong mundo.

PanimulaAng Lunarbits ay inilunsad sa SpaceX Falcon 9 sa pamamagitan ng isang pribadong payload (Lunaprise Mission) na inorganisa ng mga tagapagtatag ng Lunarbits sa Space Blue, at ngayon ang kanilang “twins” ay nakaukit bilang bitcoin ordinal runes token reward para sa Space Blue artist ecosystem. Kabilang dito ang mga artist mula kina Justin Timberlake, mga KPop star, Taylor Swift, mga propesyonal na atleta, at 222 content projects na umaabot sa mahigit 2.5 bilyong tagahanga sa buong mundo. Ang lahat ng kanilang memorabilia at musika ay naka-archive na ngayon sa kauna-unahang museo sa buwan at imo-monetize para sa mga kolektor at tagahanga sa buong mundo.

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Lunarbits
