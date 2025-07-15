MBG

Ang MultiBank Group, na itinatag sa California noong 2005, ay isa na ngayon sa pinakamalaki at pinaka-regulated na online na mga institusyong derivatives sa pananalapi. Naka-headquarter sa Dubai, ang Grupo ay nagpapatakbo ng 25+ na opisina sa buong mundo at nagsisilbi sa mahigit 2 milyong kliyente sa 100+ na bansa. Na may malakas na pagsunod sa regulasyon, advanced na teknolohiya, at isang pagtutok sa integridad sa pananalapi sa buong mundo, ang MultiBank Group ay nag-aalok ng isang secure na karanasan sa pangangalakal sa buong mundo. Sa ngayon, pinangungunahan ng Grupo ang kinabukasan ng pananalapi sa pamamagitan ng pamumuno sa isa sa pinakaambisyoso na proyekto ng Real-World Asset (RWA) tokenization sa industriya, na nakasentro sa una nitong utility token: $MBG.

Pangalan ng CryptoMBG

RanggoNo.359

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)11.44%

Circulation Supply130,420,348.91249491

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply995,140,000

Rate ng Sirkulasyon0.1304%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High2.7467194325400413,2025-07-23

Pinakamababang Presyo0.3528373310674298,2025-07-15

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Buod ng 2025
MBG/USDT
MultiBank Group
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (MBG)
--
24h na Halaga (USDT)
--
