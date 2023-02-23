MCOIN

MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems.

Pangalan ng CryptoMCOIN

RanggoNo.915

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.22%

Circulation Supply177,000,000

Max Supply500,000,000

Kabuuang Supply500,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.354%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High40.36127143566686,2023-02-23

Pinakamababang Presyo0.000084571521226012,2023-02-23

Pampublikong BlockchainMCOIN

Sektor

Social Media

Buod ng 2025
