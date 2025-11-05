MFUN

Ang MemeMarket ay ang unang AI-powered on-chain prediction market para sa mga meme coin sa Solana. Pinagsasama nito ang viral mechanics ng Pump.fun at ang market depth ng Polymarket, na pinahusay ng oracle-verified pricing, isang rebolusyonaryong $MFUN-powered liquidity engine, at mas matalino at episyenteng mga tool sa kapital — lahat ay dinisenyo para sa susunod na 100 milyong retail users. Binabago ng platform na ito ang magulong spekulasyon sa meme coin tungo sa strukturado at kumikitang trading, na nagbibigay sa mga trader ng bagong high-ROI opportunities na nakaayon sa totoong galaw ng merkado — habang tinatanggal ang panganib ng sentralisadong kontrol at manipulasyon.

Pangalan ng CryptoMFUN

RanggoNo.8646

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply0

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.03535644078933942,2025-11-05

Pinakamababang Presyo0.000015389648512728,2025-12-30

Pampublikong BlockchainSOL

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Buod ng 2025
