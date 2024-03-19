MPC

Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

Pangalan ng CryptoMPC

RanggoNo.1362

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.01%

Circulation Supply390,933,607.822

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply553,810,781.8625

Rate ng Sirkulasyon0.3909%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.6931521212647741,2024-03-19

Pinakamababang Presyo0.004261437024344198,2025-06-23

Pampublikong BlockchainMPC

PanimulaPartisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
MPC/USDT
Partisia Blockchain
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (MPC)
--
24h na Halaga (USDT)
--
MPC/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (MPC)
--
24h na Halaga (USDT)
--
