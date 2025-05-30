NATIX

NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

Pangalan ng CryptoNATIX

RanggoNo.993

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply40,603,174,541

Max Supply100,000,000,000

Kabuuang Supply99,991,483,316.62

Rate ng Sirkulasyon0.406%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.001982067208685786,2025-05-30

Pinakamababang Presyo0.000260733462876913,2025-12-19

Pampublikong BlockchainSOL

NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX's flagship product "Drive&" uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

