NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

Pangalan ng CryptoNXPC

RanggoNo.286

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0001%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)2.98%

Circulation Supply232,574,763.60978127

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply996,159,582.6097813

Rate ng Sirkulasyon0.2325%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High3.8393480388979015,2025-05-15

Pinakamababang Presyo0.254774503680312,2025-10-10

Pampublikong BlockchainAVAX_CCHAIN

PanimulaNXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

Sektor

Social Media

