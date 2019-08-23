ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Pangalan ng CryptoONG

RanggoNo.513

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.75%

Circulation Supply435,677,269.3708448

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply800,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.4356%

Petsa ng Pag-isyu2019-08-23

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset1.43 USDT

All-Time High4.59254,2018-09-28

Pinakamababang Presyo0.0393381415969,2020-03-13

Pampublikong BlockchainONT

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
