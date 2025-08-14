OVL

Ang Overlay ay nagtatayo ng kauna-unahang decentralized na data derivatives protocol. Ginagawa nitong tradable ang mga real-world metrics — mula sa ETH burn hanggang sa Twitch stats, CS2 skins, temperatura, at pati na rin ang mga trend ng adult content — lahat ay on-chain at walang counterparty. Ginagamit ng Overlay ang dynamic na mint/burn na modelo na nakabatay sa $OVL token upang paganahin ang mga counterparty-free na trade, na tinatanggal ang tradisyunal na mga limitasyon ng dalawang-panig na liquidity na kinakailangan para sa mga katulad na klase ng produkto sa nakaraan. Sa modelong ito, nalulutas ang problema sa liquidity na bumabagabag sa mga long-tail assets at exotic markets.

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
