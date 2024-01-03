P3D

Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

Pangalan ng CryptoP3D

RanggoNo.2729

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,00%

Circulation Supply572 075 522

Max Supply1 000 000 000

Kabuuang Supply832 642 559

Rate ng Sirkulasyon0.572%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.03480650841565348,2024-01-03

Pinakamababang Presyo0.000200087897607156,2025-10-07

Pampublikong BlockchainP3D

PanimulaLayer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

3DPass
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (P3D)
--
24h na Halaga (USDT)
--
