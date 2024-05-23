PACK

HashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation.

Pangalan ng CryptoPACK

RanggoNo.4657

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,00%

Circulation Supply0

Max Supply1.000.000.000

Kabuuang Supply1.000.000.000

Rate ng Sirkulasyon0%

Petsa ng Pag-isyu2024-05-23 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0,015 USDT

All-Time High0.08582584139142052,2024-12-06

Pinakamababang Presyo0.006752234818360506,2025-12-19

Pampublikong BlockchainHBAR

PanimulaHashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

