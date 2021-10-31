PDA

PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages.

Pangalan ng CryptoPDA

RanggoNo.1839

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.01%

Circulation Supply642,227,260

Max Supply0

Kabuuang Supply700,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High3.6757934166024784,2021-10-31

Pinakamababang Presyo0.002012214142536358,2025-12-24

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
PDA/USDT
PlayDapp
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (PDA)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Impormasyon
PDA/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (PDA)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Impormasyon
