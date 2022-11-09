PENDLE

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Pangalan ng CryptoPENDLE

RanggoNo.112

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share0.0001%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)34,26%

Circulation Supply169 144 873,1571507

Max Supply0

Kabuuang Supply281 527 448,45853144

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High7.517135769763217,2024-04-11

Pinakamababang Presyo0.033486880201439986,2022-11-09

Pampublikong BlockchainETH

PanimulaPendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
