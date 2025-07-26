PHY

Binubuo ng DePHY ang desentralisadong imprastraktura na backbone para sa AI at DePIN network. Nagsimula kami sa pamamagitan ng pagtulong sa paglunsad at pag-scale ng mga DePIN network - codeveloping at pagmamanupaktura ng DePIN hardware, pagkonekta nito on-chain gamit ang DePHY's Messaging Layer, at pag-unlock ng bagong liquidity sa pamamagitan ng tokenizing mining rewards. Ngayon ay pinalalawak namin ang aming pundasyon upang paganahin ang unang desentralisadong MCP service mesh sa mundo, na nagbibigay-daan sa mga AI (LLM) na kumuha ng out-source na data, real-world na data, at makipag-ugnayan sa pisikal na imprastraktura.

Pangalan ng CryptoPHY

RanggoNo.2834

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)1.69%

Circulation Supply72,292,500

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.0722%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.10505401205828585,2025-07-26

Pinakamababang Presyo0.001314642193048652,2025-11-22

Pampublikong BlockchainSOL

PanimulaBinubuo ng DePHY ang desentralisadong imprastraktura na backbone para sa AI at DePIN network. Nagsimula kami sa pamamagitan ng pagtulong sa paglunsad at pag-scale ng mga DePIN network - codeveloping at pagmamanupaktura ng DePIN hardware, pagkonekta nito on-chain gamit ang DePHY's Messaging Layer, at pag-unlock ng bagong liquidity sa pamamagitan ng tokenizing mining rewards. Ngayon ay pinalalawak namin ang aming pundasyon upang paganahin ang unang desentralisadong MCP service mesh sa mundo, na nagbibigay-daan sa mga AI (LLM) na kumuha ng out-source na data, real-world na data, at makipag-ugnayan sa pisikal na imprastraktura.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
PHY/USDT
DePHY
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (PHY)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
PHY/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (PHY)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...