Ang Pipe Network ay isang desentralisadong edge supercloud na pinagsasama ang paghahatid ng content, storage, at artificial intelligence (AI) inference sa isang pandaigdigang imprastraktura na walang pahintulot. Ang network ay nag-coordinate ng mga independiyenteng node na nagbibigay ng bandwidth, storage, at compute na mga mapagkukunan kapalit ng PIPE, ang native utility token ng network. Ginagamit ang PIPE para sa bandwidth, storage, at compute credits, na may cryptographic proof na nagpapatunay sa paggamit at isang burn-to-credit na modelo na direktang nag-uugnay sa pagkonsumo ng token sa aktibidad ng network.

Pangalan ng CryptoPIPE

RanggoNo.1225

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)1.54%

Circulation Supply100,000,000

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.1%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.34291515733046557,2025-10-08

Pinakamababang Presyo0.05288812467524619,2025-10-17

Pampublikong BlockchainSOL

Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
PIPE/USDT
Pipe Network
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (PIPE)
--
24h na Halaga (USDT)
--
