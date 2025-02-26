PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

Pangalan ng CryptoPI

RanggoNo.45

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0005%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.17%

Circulation Supply8,378,775,167.710062

Max Supply100,000,000,000

Kabuuang Supply100,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.0837%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High2.9816444104522235,2025-02-26

Pinakamababang Presyo0.1585252367970691,2025-10-10

Pampublikong BlockchainPINETWORK

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

PI/USDT
Pi Network
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (PI)
--
24h na Halaga (USDT)
--
