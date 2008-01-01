PLTX

Ang PLTX mula sa Planaletix ay isang susunod na henerasyong utility AI token na idinisenyo para bigyang kapangyarihan ang pang-araw-araw na paggamit ng Artificial Intelligence ecosystem para sa mga solusyon sa pamumuhay na kinabibilangan ng: Genaty.ai - Maaaring magbayad ang mga user para sa mga DNA test para sa mga personalized na insight sa kalusugan, ligtas na mag-imbak at mag-trade ng mga genetic na insight. PLXbusiness.com - Isang desentralisadong marketplace kung saan nagbabayad ang mga negosyo sa mga AI model at freelancer gamit ang mga PLTX token para sa automation, paggawa ng content, at mga solusyon sa negosyong pinapagana ng AI. Itinayo sa Solana blockchain, nag-aalok ang PLTX ng mga napakabilis na transaksyon, kaunting gas na bayarin, at mataas na scalability, na nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na pagsasama sa mga solusyon na hinimok ng AI para sa parehong mga indibidwal na user at negosyo.

Pangalan ng CryptoPLTX

RanggoNo.

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply0

Kabuuang Supply999,962,010

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainSOL

PanimulaAng PLTX mula sa Planaletix ay isang susunod na henerasyong utility AI token na idinisenyo para bigyang kapangyarihan ang pang-araw-araw na paggamit ng Artificial Intelligence ecosystem para sa mga solusyon sa pamumuhay na kinabibilangan ng: Genaty.ai - Maaaring magbayad ang mga user para sa mga DNA test para sa mga personalized na insight sa kalusugan, ligtas na mag-imbak at mag-trade ng mga genetic na insight. PLXbusiness.com - Isang desentralisadong marketplace kung saan nagbabayad ang mga negosyo sa mga AI model at freelancer gamit ang mga PLTX token para sa automation, paggawa ng content, at mga solusyon sa negosyong pinapagana ng AI. Itinayo sa Solana blockchain, nag-aalok ang PLTX ng mga napakabilis na transaksyon, kaunting gas na bayarin, at mataas na scalability, na nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na pagsasama sa mga solusyon na hinimok ng AI para sa parehong mga indibidwal na user at negosyo.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
PLTX/USDT
PLTX
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (PLTX)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
PLTX/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (PLTX)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...