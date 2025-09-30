POP

Ang Zypher Network ay isang ZK computing Layer para sa mga Trustless AI Agent. Tinitiyak ng mga middleware solution nito (Proof of Prompt, Proof of Inference) ang pagkakapare-pareho at integridad ng data ng AI agent nang hindi nangangailangan ng pampublikong kaalaman. Sa pamamagitan ng ZK-driven application infrastructure, naghahatid ang Zypher ng ligtas, awtonomo, kritikal sa misyon, at sensitibo sa pananalaping mga on-chain operation para sa parehong tao at mga ahente ng AI.

Pangalan ng CryptoPOP

RanggoNo.2038

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,05%

Circulation Supply1 633 333 332

Max Supply10 000 000 000

Kabuuang Supply10 000 000 000

Rate ng Sirkulasyon0.1633%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.0122852444917876,2025-09-30

Pinakamababang Presyo0.00060867793432189,2025-11-26

Pampublikong BlockchainBSC

PanimulaAng Zypher Network ay isang ZK computing Layer para sa mga Trustless AI Agent. Tinitiyak ng mga middleware solution nito (Proof of Prompt, Proof of Inference) ang pagkakapare-pareho at integridad ng data ng AI agent nang hindi nangangailangan ng pampublikong kaalaman. Sa pamamagitan ng ZK-driven application infrastructure, naghahatid ang Zypher ng ligtas, awtonomo, kritikal sa misyon, at sensitibo sa pananalaping mga on-chain operation para sa parehong tao at mga ahente ng AI.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
POP/USDT
Zypher Network
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (POP)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
POP/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (POP)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...