Ginagawa ng Capybobo ang susunod na henerasyong Web3-native na Art Toy IP — kung saan ang paglalaro, mga collectible, at real-world na disenyo ay pinagsama sa isang tuluy-tuloy na karanasan. Simula sa pundasyon ng GameFi at mga rarity-driven na airdrop, pinag-uugnay ng proyekto ang digital at pisikal na pagmamay-ari sa pamamagitan ng Outfits for Art Toys, NFT-linked blind boxes, at PBT (Physical-Backed Token) authentication services. Magagamit ng mga manlalaro ang $CAPY para i-unlock ang mga pangmatagalang reward sa laro, bumili ng mga in-game na skin na tumutugma sa mga pisikal na laruang outfitscha. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng enerhiya ng kultura ng paglalaro sa istilo ng streetwear at ang pagiging tunay ng mga laruan ng designer, layunin ng Capybobo na maging isang pandaigdigang tatak ng pamumuhay na may mga punong tindahan, pandaigdigang pakikipagtulungan, at isang maunlad na komunidad.

