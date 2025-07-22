QUANTUM

Ang Quantum Chain ay isang quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem na idinisenyo bilang susunod na henerasyon ng imprastraktura ng mga serbisyo sa pananalapi. Nag-aalok ang Quantum Chain ng enterprise-grade scalability, seguridad, at pagsunod sa regulasyon sa pamamagitan ng quantum-resistant cryptography at AI-driven compliance automation. Ang ecosystem ay pinapagana ng katutubong utility coin nito, Quantum ($Q), na nagpapadali sa mga transaksyon, pamamahala at tokenization. Bukod pa rito, sinusuportahan ng Quantum Chain ang Quantum Financial Institutions (QFIs), isang network ng mga katutubong proyekto at mga solusyon sa serbisyo sa pananalapi na binuo sa imprastraktura nito, na nagbibigay-daan sa ligtas, mahusay, at sumusunod na mga produktong pampinansyal para sa isang quantum-ready na mundo.

Pangalan ng CryptoQUANTUM

RanggoNo.4210

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply0

Max Supply1,000,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.7303169003467307,2025-07-22

Pinakamababang Presyo0.00048219051846745,2025-07-22

Pampublikong BlockchainQUANTUM

Sektor

Social Media

Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Loading...