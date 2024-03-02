QUBIC

Qubic is pioneering AI technology by integrating its Layer 1 Useful Proof of Work (uPoW) network with an open-source AI framework. This robust platform supports feeless transactions and features high-speed smart contracts, capable of processing up to 40 million transfers per second (TPS), underpinned by a quorum-based consensus mechanism. Founded by Sergey Ivancheglo, also known as come-from-beyond and a cofounder of IOTA and NXT, Qubic leverages extensive CPU and GPU resources through AI miners. Our goal is to democratize access to Artificial General Intelligence (AGI), redefining the role of AI in everyday technology.

Pangalan ng CryptoQUBIC

RanggoNo.301

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply132,024,959,917,553

Max Supply200,000,000,000,000

Kabuuang Supply163,306,590,214,812

Rate ng Sirkulasyon0.6601%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.000012442382025341,2024-03-02

Pinakamababang Presyo0.000000555353455756,2025-12-18

Pampublikong BlockchainQUBIC

